Королькова (Корнышева) Ольга Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролькова (Корнышева) Ольга Матвеевна

Королькова (Корнышева) Ольга Матвеевна

avatar

Место рождения

Вскуя, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнышев Матвей

Мать: не указана

Вскуя, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Корольков Николай Федорович

Отец ребёнка: Корольков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1939

Дочь: Корчевская Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Корольков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
До 1939

Сын: Корольков Иван Федорович

Отец ребёнка: Корольков Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Федор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Вскуя, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Смерть
По 1965
Похороны
Неизвестно
Липец, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close