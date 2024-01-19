Королькова (Корнышева) Ольга Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнышев Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1931
Сын: Корольков Николай Федорович
Отец ребёнка: Корольков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1939
Дочь: Корчевская Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Корольков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
До 1939
Отец ребёнка: Корольков Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
По 1965
Похороны
Неизвестно
Липец, Великолукский муниципальный район, Псковская область