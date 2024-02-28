деревня Липец, деревня Липец, Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Липец

Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
2882Трубицино (Липец), село.при оз. Липце.151581317Церковь православная. Торжки: 6 янв., в день Св. Троицы и 1 окт.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Великолуцкий уезд, Липецкая волость
село Линец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Великолукский район
70199Липецдеревня56°16'с.ш.30°41'в.д.O-36-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Великолукский муниципальный район, Сельское поселение Лычевская волость
58606424246д Липецдеревня
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