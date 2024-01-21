Лапкина Афанасия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапкина Афанасия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1887

Дочь: Лапкина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Лапкин Александр Тимофеев

Москва Ивановский сорок Церковь св. Николая Чудотворца в Кобыльском
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапкин Александр Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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