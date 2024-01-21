Лапкина Афанасия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1887
Дочь: Лапкина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Лапкин Александр Тимофеев
Москва Ивановский сорок Церковь св. Николая Чудотворца в Кобыльском
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно