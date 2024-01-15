Ахметшина Гашия Сафетдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшина Гашия Сафетдинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафиуллин Сафетдин

Мать: Сафиуллина Хатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметшина Светлана Тимерзяновна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметшин Тимерзян Галимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газетдинова Оксана Тимерзяновна

Отец ребёнка: Ахметшин Тимерзян Галимович

Смерть
Неизвестно
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