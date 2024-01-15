Ахметшина Гашия Сафетдинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафиуллин Сафетдин
Мать: Сафиуллина Хатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметшина Светлана Тимерзяновна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газетдинова Оксана Тимерзяновна
Отец ребёнка: Ахметшин Тимерзян Галимович
Смерть
Неизвестно