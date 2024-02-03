Балан Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балан Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балан Василий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиромят Николай Захарьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиромят Степан Захарьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиромят Захарий

Смерть
Неизвестно
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