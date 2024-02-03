Балан Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балан Василий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиромят Николай Захарьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиромят Степан Захарьевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиромят Захарий
Смерть
Неизвестно