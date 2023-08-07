Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Настасья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Алексей Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно