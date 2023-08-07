Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Настасья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Алексей Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
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