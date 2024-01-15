Поляков Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Полякова ?

Место жительства
С 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Каменнобугорской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова ?

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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