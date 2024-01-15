Поляков Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Полякова ?
Место жительства
С 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Каменнобугорской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно