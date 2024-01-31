Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай

Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Зинькевич Константин Миронович

Мать: Зинькевич Мария Васильевна

Смерть
1904
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close