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Николай
Николай
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1904
Пол
Мужской
Отец
Зинькевич Константин Миронович
1875 г.р.
Мать
Зинькевич (Ганюшкина) Мария Васильевна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Зинькевич Константин Миронович
Мать:
Зинькевич Мария Васильевна
Смерть
1904
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