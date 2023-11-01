Мананников Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мананников Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1914

Дата смерти

16.12.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1950 г.р.

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914

Отец: Мананников Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мананникова Наталья Марковна

Рождение ребёнка
28.05.1936

Дочь: Арчакова Вера Ильинична

Мать ребёнка: Мананникова Наталья Марковна

Рождение ребёнка
27.10.1950

Дочь: Пророкова Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Мананникова Наталья Марковна

Смерть
16.12.1973
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