Мананников Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1914
Дата смерти16.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914
Отец: Мананников Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мананникова Наталья Марковна
Рождение ребёнка
28.05.1936
Дочь: Арчакова Вера Ильинична
Мать ребёнка: Мананникова Наталья Марковна
Рождение ребёнка
27.10.1950
Дочь: Пророкова Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Мананникова Наталья Марковна
Смерть
16.12.1973