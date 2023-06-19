Леонтьева (Алексеева) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смерти05.01.1794 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1760 ст.
Рождение ребёнка
24.06.1764 ст.
Сын: Леонтьев Иоанн (Иван) Осипович
Отец ребёнка: Леонтьев Осип Данилович
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Леонтьева Феврония Осиповна
Отец ребёнка: Леонтьев Осип Данилович
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Леонтьев Николай Осипович
Отец ребёнка: Леонтьев Осип Данилович
Рождение ребёнка
01.03.1777 ст.
Дочь: Леонтьева Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Леонтьев Осип Данилович
Рождение ребёнка
18.08.1790 ст.
Дочь: Леонтьева Васса Осиповна
Отец ребёнка: Леонтьев Осип Данилович
Смерть
05.01.1794 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)