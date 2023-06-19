Леонтьева (Алексеева) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Алексеева) Елена Алексеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

05.01.1794 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.10.1760 ст.

Муж: Леонтьев Осип Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1764 ст.

Сын: Леонтьев Иоанн (Иван) Осипович

Отец ребёнка: Леонтьев Осип Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Леонтьева Феврония Осиповна

Отец ребёнка: Леонтьев Осип Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Леонтьев Николай Осипович

Отец ребёнка: Леонтьев Осип Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1777 ст.

Дочь: Леонтьева Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Леонтьев Осип Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1790 ст.

Дочь: Леонтьева Васса Осиповна

Отец ребёнка: Леонтьев Осип Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.01.1794 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)