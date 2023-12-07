Мухина (Латышова) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1883
Дочь: Антипова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Мухин Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Яков Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно