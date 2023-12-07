Мухина (Латышова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Латышова) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1883

Дочь: Антипова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Мухин Яков Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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