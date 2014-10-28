Платоновская (Мишакова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платоновская (Мишакова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1930

Дата смерти

28.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1930

Отец: Мишаков Дмитрий

Мать: Мишакова Фёкла

Рождение ребёнка
1954

Сын: Платоновский Михаил

Отец ребёнка: Платоновский Леонид

Рождение ребёнка
05.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Платоновский Леонид

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Валентина

Отец ребёнка: Платоновский Леонид

Смерть
28.10.2014
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Причина смерти: Инсульт
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