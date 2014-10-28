Платоновская (Мишакова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1930
Дата смерти28.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1930
Отец: Мишаков Дмитрий
Мать: Мишакова Фёкла
Рождение ребёнка
1954
Сын: Платоновский Михаил
Отец ребёнка: Платоновский Леонид
Рождение ребёнка
05.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Платоновский Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Валентина
Отец ребёнка: Платоновский Леонид
Смерть
28.10.2014
Причина смерти: Инсульт