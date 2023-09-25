Мишакова Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мишаков Виктор
Отец ребёнка: Мишаков Дмитрий
Рождение ребёнка
16.09.1930
Дочь: Платоновская Вера
Отец ребёнка: Мишаков Дмитрий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мишаков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Мишаков Дмитрий
Смерть
Неизвестно