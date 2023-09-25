Мишакова Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишакова Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мишаков Виктор

Отец ребёнка: Мишаков Дмитрий

Рождение ребёнка
16.09.1930

Дочь: Платоновская Вера

Отец ребёнка: Мишаков Дмитрий

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мишаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Мишаков Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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