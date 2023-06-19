Таланина (Александрова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланина (Александрова) Анна Семеновна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

07.11.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Александров Семен Алексеевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1856 ст.

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.08.1859 ст.

Сын: Таланин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.11.1887 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
После 1887

Муж: Таланин Николай Михайлович