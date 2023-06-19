Таланина (Александрова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти07.11.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Александров Семен Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1856 ст.
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.08.1859 ст.
Сын: Таланин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.11.1887 ст.
Бракосочетание
После 1887