Нарышкин Иван Львович
Место рождения
Дата рождения01.01.1700
Дата смерти11.07.1734
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1727
Рождение ребёнка
11.05.1729
Дочь: Разумовская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Нарышкина Дарья Кирилловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.07.1734