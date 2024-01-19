Нарышкин Иван Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкин Иван Львович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.01.1700

Дата смерти

11.07.1734

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.10.1727

Жена: Нарышкина Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
11.05.1729

Дочь: Разумовская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Нарышкина Дарья Кирилловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.07.1734
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