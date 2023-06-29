Богданов Анатолий кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Богданова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Анатольевна
Мать ребёнка: Богданова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Кузьминична
Мать ребёнка: Богданова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно