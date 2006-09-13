Ротанов Илья Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1927
Дата смерти13.09.2006
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1927
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г. Котельники, Люберецкий р-н, Московская обл., Россия
Смерть
13.09.2006
Причина смерти: попал под машину