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Ротанов Илья Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1927

Дата смерти

13.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1927

Отец: Ротанов Филипп Лукьянович

Мать: Ротанова Василиса Степановна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Котельники, Люберецкий р-н, Московская обл., Россия
Смерть
13.09.2006
Причина смерти: попал под машину
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