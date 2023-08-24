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Ротанов Филипп Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1909

Сын: Ротанов Никита Филиппович

Мать ребёнка: Ротанова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
До 1909

Жена: Ротанова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1910 ст.

Дочь: Ротанова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Ротанова Прасковья Ивановна

д. Коппиново, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Бракосочетание
До ?.04.1913

Жена: Ротанова Василиса Степановна

д. Коппиново, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
26.12.1913 ст.

Сын: Ротанов Степан Филиппович

Мать ребёнка: Ротанова Василиса Степановна

Рождение ребёнка
03.01.1918 ст.

Дочь: Андрюшенкова Нина Филипповна

Мать ребёнка: Ротанова Василиса Степановна

д. Коппиново, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ротанов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Ротанова Василиса Степановна

д. Коппиново, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
03.08.1927

Сын: Ротанов Илья Филиппович

Мать ребёнка: Ротанова Василиса Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Коппиново, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Смерть
Неизвестно
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