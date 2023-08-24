Ротанов Филипп Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1909
Сын: Ротанов Никита Филиппович
Мать ребёнка: Ротанова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
До 1909
Рождение ребёнка
04.08.1910 ст.
Дочь: Ротанова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Ротанова Прасковья Ивановна
д. Коппиново, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Бракосочетание
До ?.04.1913
д. Коппиново, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
26.12.1913 ст.
Сын: Ротанов Степан Филиппович
Мать ребёнка: Ротанова Василиса Степановна
Рождение ребёнка
03.01.1918 ст.
Дочь: Андрюшенкова Нина Филипповна
Мать ребёнка: Ротанова Василиса Степановна
д. Коппиново, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ротанов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Ротанова Василиса Степановна
д. Коппиново, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
03.08.1927
Мать ребёнка: Ротанова Василиса Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Коппиново, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Смерть
Неизвестно