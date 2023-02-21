Бударникова Агафья Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Бударникова Наталья Ионовна
Отец ребёнка: Бударников Иона Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.06.1911
Сын: Бударников Илларион Ионович
Отец ребёнка: Бударников Иона Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно