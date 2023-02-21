Бударникова Агафья Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударникова Агафья Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Бударникова Наталья Ионовна

Отец ребёнка: Бударников Иона Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Бударников Илларион Ионович

Отец ребёнка: Бударников Иона Дмитриевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударников Иона Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно