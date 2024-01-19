Долгорукова (Волынская) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Волынская) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1723

Дата смерти

04.01.1805

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1743

Муж: Долгоруков-Крымский Василий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.02.1744

Дочь: Грушецкая Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Долгоруков-Крымский Василий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мусина-Пушкина Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Долгоруков-Крымский Василий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
15.09.1801
Москва, город федерального значения Москва
Статс-дама императрицы Екатерины II. В день коронации Александр I пожаловал Долгоруковой Екатерининскую ленту как старейшей из статс-дам
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.01.1805
Москва, город федерального значения Москва
Погребена рядом с мужем в своём имении Волынщина-Полуэктово, в церкви Трех Святителей села Волынщино, Рузского уезда
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