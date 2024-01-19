Долгорукова (Волынская) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти04.01.1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1743
Рождение ребёнка
29.02.1744
Дочь: Грушецкая Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Долгоруков-Крымский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мусина-Пушкина Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Долгоруков-Крымский Василий Михайлович
Работа или профессия
15.09.1801
Статс-дама императрицы Екатерины II. В день коронации Александр I пожаловал Долгоруковой Екатерининскую ленту как старейшей из статс-дам
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.1805
Погребена рядом с мужем в своём имении Волынщина-Полуэктово, в церкви Трех Святителей села Волынщино, Рузского уезда