Шевнина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Марфа Филиппова

Отец ребёнка: Шевнин Филипп Иванов

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Шевнин Дорофей Филиппов

Отец ребёнка: Шевнин Филипп Иванов

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1816
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
см. 7 ревизия ЦГАКО 176/2/528/запись 27
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Филипп Иванов

Смерть
Неизвестно
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