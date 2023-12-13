Шевнина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Марфа Филиппова
Отец ребёнка: Шевнин Филипп Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Шевнин Филипп Иванов
Место жительства
1816
см. 7 ревизия ЦГАКО 176/2/528/запись 27
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевнин Филипп Иванов
Смерть
Неизвестно