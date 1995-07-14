Бровкин Алексей Сергеевич
Место рожденияФедоровский с/с, Орехово-Зуево
Дата рождения04.03.1937
Дата смерти14.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1937
Федоровский с/с, Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
11.05.1962
Дочь: Цветкова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Смерть
14.07.1995
Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь