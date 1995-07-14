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Бровкин Алексей Сергеевич

Место рождения

Федоровский с/с, Орехово-Зуево

Дата рождения

04.03.1937

Дата смерти

14.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1937

Отец: Бровкин Сергей Савватеевич

Мать: Бровкина Екатерина Алексеевна

Федоровский с/с, Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
11.05.1962

Дочь: Цветкова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Смерть
14.07.1995
Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь