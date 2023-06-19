Тверитина (Чигвинцева) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверитина (Чигвинцева) Екатерина Матвеевна

Место рождения

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

14.11.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1841 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1887 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чигвинцева Ирина Никаноровна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
08.01.1901

Муж: Тверитин Сергей Григорьевич

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
08.01.1901 Тверитин Сергей Григорьевич 19,0 с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник 1 Чигвинцева Екатерина Матвеевна 23,0 с. Старый Пьяный Бор крестьянка 1 Поручители по жениху: с. Старый Пьяный Б... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Сын: Тверитин Иван

Отец ребёнка: Тверитин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
21.01.1904 ст.

Сын: Тверитин Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Тверитин Сергей Григорьевич

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно