Тверитина (Чигвинцева) Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1887 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.01.1901
08.01.1901 Тверитин Сергей Григорьевич 19,0 с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник 1 Чигвинцева Екатерина Матвеевна 23,0 с. Старый Пьяный Бор крестьянка 1 Поручители по жениху: с. Старый Пьяный Б... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Сын: Тверитин Иван
Отец ребёнка: Тверитин Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
21.01.1904 ст.
Сын: Тверитин Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Тверитин Сергей Григорьевич
Смерть
Неизвестно