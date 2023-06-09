Чигвинцева Ирина Никаноровна
Место рождения
Дата рождения18.04.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1841
Отец: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1862 ст.
поручители по жениху по невесте с. Старый Пьяный Бор удельные крестьяне Леонтий Федорович Вохмин, Карп и Иона Митрофановичи Багдерины, Иван Константинович, Ермолай Романович Чигвинцевы, Зиновий Марко... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1887 ст.
Дочь: Тверитина (Чигвинцева) Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Чигвинцев Матвей Лукьянович
Смерть
Неизвестно