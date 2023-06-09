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Чигвинцева Ирина Никаноровна

Место рождения

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

18.04.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1841

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чигвинцева Пелагея Степановна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1862 ст.

Муж: Чигвинцев Матвей Лукьянович

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
поручители по жениху по невесте с. Старый Пьяный Бор удельные крестьяне Леонтий Федорович Вохмин, Карп и Иона Митрофановичи Багдерины, Иван Константинович, Ермолай Романович Чигвинцевы, Зиновий Марко... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1887 ст.

Дочь: Тверитина (Чигвинцева) Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Чигвинцев Матвей Лукьянович

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно

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