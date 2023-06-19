Пелагеина (Пономарева) Васса
Место рождения
Дата рождения1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Пономаревъ Тимофей
Мать: Пономарева Марья
Рождение ребёнка
19.07.1875
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
04.05.1883
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пелагеинъ Василій
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Гавріилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пелагѣинъ Гавріилъ