Пелагеина (Пономарева) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагеина (Пономарева) Васса

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Пономаревъ Тимофей

Мать: Пономарева Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1875

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1883

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелагеинъ Василій

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Гавріилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелагѣинъ Гавріилъ