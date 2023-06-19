Афонина (Никифорова) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Никифорова) Дарья Николаевна

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Место рождения

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Никифоров Николай

Мать: не указана

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Афонин Яков Петрович

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1909

Дочь: Назарова Татьяна

Отец ребёнка: Афонин Яков Петрович

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1913

Дочь: Назарова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Афонин Яков Петрович

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1916

Сын: Афонин Николай

Отец ребёнка: Афонин Яков Петрович

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Смерть
1953
Чаща, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Чаща, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область