Афонина (Никифорова) Дарья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1953
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Никифоров Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908
Муж: Афонин Яков Петрович
Рождение ребёнка
29.12.1909
Дочь: Назарова Татьяна
Отец ребёнка: Афонин Яков Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1913
Дочь: Назарова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Афонин Яков Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1916
Сын: Афонин Николай
Отец ребёнка: Афонин Яков Петрович
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно