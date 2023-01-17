Назарова (Афонина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Афонина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

16.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1913

Отец: Афонин Яков Петрович

Мать: Афонина Дарья Николаевна

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1950

Дочь: Иванова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Назаров Иван Васильевич

Смути, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Smutu s. Vilanu(?)aj - Dricinu p.p. Latvijas
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Чаща, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Воцко, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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