Назарова (Афонина) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1913
Отец: Афонин Яков Петрович
Мать: Афонина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
06.06.1950
Дочь: Иванова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Назаров Иван Васильевич
Смути, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Smutu s. Vilanu(?)aj - Dricinu p.p. Latvijas
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чаща, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Воцко, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область