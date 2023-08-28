Баева Пелагея Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1906
Сын: Баев Михаил Петров
Отец ребёнка: Баев Петр Сергеев
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баев Петр Сергеев
Смерть
Неизвестно