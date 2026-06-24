Воскресенский Илья Алексеевич 19.07.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воскресенский Илья Алексеевич

Автор
ВШ
Шмелев В.

мужской, родился 19.07.1874

умер 08.01.1938

Отец
Voskresenski Aleksei Isidorovich1830 г.р.
Мать
Воскресенская (Воскресенская) Анна КонстантиновнаОколо 1835 г.р.
Супруги
Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна1876 г.р.
Дети
Когликова-Кобликова (Воскресенская) Августа Ильинична10.11.1897 г.р.
(Воскресенская) Елена Ильинична1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1874

Отец: Voskresenski Aleksei Isidorovich

Мать: Воскресенская (Воскресенская) Анна Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно

диакон Богословское Нолинского уезда

Бракосочетание
08.01.1897

Жена: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
10.11.1897

Дочь: Когликова-Кобликова (Воскресенская) Августа Ильинична

Мать ребёнка: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна

Богословское

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Воскресенская) Елена Ильинична

Мать ребёнка: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бородавкина (Воскресенская) Александра Ильинична

Мать ребёнка: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Воскресенский Николай Ильич

Мать ребёнка: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Лощилова (Воскресенская) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Воскресенский Константин Ильич

Мать ребёнка: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна

Смерть
08.01.1938

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