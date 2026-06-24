Воскресенский Илья Алексеевич
мужской, родился 19.07.1874
умер 08.01.1938
ОтецVoskresenski Aleksei Isidorovich1830 г.р.
МатьВоскресенская (Воскресенская) Анна КонстантиновнаОколо 1835 г.р.
Супруги
Дети
Когликова-Кобликова (Воскресенская) Августа Ильинична10.11.1897 г.р.
(Воскресенская) Елена Ильинична1898 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1874
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1897
Рождение ребёнка
10.11.1897
Дочь: Когликова-Кобликова (Воскресенская) Августа Ильинична
Мать ребёнка: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна
Богословское
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Воскресенская) Елена Ильинична
Мать ребёнка: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бородавкина (Воскресенская) Александра Ильинична
Мать ребёнка: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Воскресенский Николай Ильич
Мать ребёнка: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Лощилова (Воскресенская) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Смерть
08.01.1938