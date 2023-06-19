Вашков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти16.12.1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Вашков Василий Данилович
Мать: Вашкова Евдокия Наумовна
Бракосочетание
До 1791
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Вашкова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Вашкова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Вашкова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Вашкова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Вашкова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Вашкова Татьяна Матвеевна
Смерть
16.12.1821 ст.