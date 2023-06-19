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Вашков Михаил Васильевич

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

16.12.1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Вашков Василий Данилович

Мать: Вашкова Евдокия Наумовна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1791

Жена: Вашкова Татьяна Матвеевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Вашкова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Вашкова Татьяна Матвеевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Вашкова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Вашкова Татьяна Матвеевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Вашкова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Вашкова Татьяна Матвеевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
16.12.1821 ст.
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область