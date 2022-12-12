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Вашкова Татьяна Матвеевна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

21.05.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Вашкова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Вашков Михаил Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1791

Муж: Вашков Михаил Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Вашкова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Вашков Михаил Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Вашкова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Вашков Михаил Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
21.05.1846 ст.
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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