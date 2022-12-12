Вашкова Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти21.05.1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Вашкова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Вашков Михаил Васильевич
Бракосочетание
До 1791
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Вашкова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Вашков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Вашкова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Вашков Михаил Васильевич
Смерть
21.05.1846 ст.