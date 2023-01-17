Вашкова (Кудинова) Евдокия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкова (Кудинова) Евдокия Наумовна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Кудинов Наум Никифорович

Мать: Кудинова Мария Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Вашков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Гурова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Вашков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Вашков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Вашков Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Между 1863 и 1865 ст.

Муж: Вашков Василий Данилович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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