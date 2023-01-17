Вашкова (Кудинова) Евдокия Наумовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Кудинов Наум Никифорович
Мать: Кудинова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Вашков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Гурова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Вашков Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович
Бракосочетание
Между 1863 и 1865 ст.
Смерть
Неизвестно