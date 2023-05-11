(Голубкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голубкова) Наталья

Место рождения

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубков Яков Лаврентьевич

Мать: Феоктиста Мартыновна

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Максим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисей

Отец ребёнка: Максим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доримедонт

Отец ребёнка: Максим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Петрович

Смерть
Неизвестно