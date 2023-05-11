(Голубкова) Наталья
Место рожденияКозлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубков Яков Лаврентьевич
Мать: Феоктиста Мартыновна
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Максим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисей
Отец ребёнка: Максим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доримедонт
Отец ребёнка: Максим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Петрович
Смерть
Неизвестно