Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

До 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Севрюгин Конон Крест. Р. Медвежьего Васильев

Мать: Севрюгина Лукерья Васильева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева

Рождение ребёнка
03.08.1799

Сын: Севрюгин Василий Яковлев

Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева

Рождение ребёнка
21.06.1801

Сын: Севрюгин Петр Яковлев

Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Юшкова Стефанида Яковлева

Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Севрюгин Иван Яковлев

Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева

Смерть
До 1829
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