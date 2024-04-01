Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиДо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева
Рождение ребёнка
03.08.1799
Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева
Рождение ребёнка
21.06.1801
Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Юшкова Стефанида Яковлева
Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1829