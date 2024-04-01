Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов

Рождение ребёнка
03.08.1799

Сын: Севрюгин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов

Рождение ребёнка
21.06.1801

Сын: Севрюгин Петр Яковлев

Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Юшкова Стефанида Яковлева

Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Севрюгин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов

Смерть
Неизвестно
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