Севрюгина Евдокия (Аграфена?) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов
Рождение ребёнка
03.08.1799
Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов
Рождение ребёнка
21.06.1801
Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Юшкова Стефанида Яковлева
Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Севрюгин Яков Крест. Р. Медвежьего Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно