Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Татьяна Демидовна
Отец ребёнка: Демид Максимович
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Мария Демидовна
Отец ребёнка: Демид Максимович
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Андрей Демидович
Отец ребёнка: Демид Максимович
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Александра Демидовна
Отец ребёнка: Демид Максимович
Рождение ребёнка
23.09.1807 ст.
Дочь: Наталья Демидовна
Отец ребёнка: Демид Максимович
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Покровский Георгий Демидович
Отец ребёнка: Демид Максимович
Смерть
Неизвестно