Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Татьяна Демидовна

Отец ребёнка: Демид Максимович

Фили, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Мария Демидовна

Отец ребёнка: Демид Максимович

Фили, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Андрей Демидович

Отец ребёнка: Демид Максимович

Фили, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Александра Демидовна

Отец ребёнка: Демид Максимович

Фили, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1807 ст.

Дочь: Наталья Демидовна

Отец ребёнка: Демид Максимович

Фили, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Покровский Георгий Демидович

Отец ребёнка: Демид Максимович

Смерть
Неизвестно

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