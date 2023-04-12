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Куюкова Елизавета Владимировна
Куюкова Елизавета Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.1972
Пол
Женский
Отец
Каскараков Владимир Егорович
1942 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1972
Отец:
Каскараков Владимир Егорович
Мать: не указана
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