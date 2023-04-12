Куюкова Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куюкова Елизавета Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1972

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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ДК
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1972

Отец: Каскараков Владимир Егорович

Мать: не указана