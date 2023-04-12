Каскараков Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Каскаракова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1965
Сын: Каскараков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1969
Сын: Каскараков Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1972
Дочь: Куюкова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1974
Сын: Каскараков Евгений Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1976
Сын: Каскараков Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: не указана