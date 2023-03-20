Флоринская (Терпигорова) Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоринская (Терпигорова) Наталья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1859

Сын: Неизвестно Александр Иванович

Отец ребёнка: Флорианский Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Холмогорова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Флорианский Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.02.1871

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Флорианский Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.08.1872

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Флорианский Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно