Флоринская (Терпигорова) Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1859
Сын: Неизвестно Александр Иванович
Отец ребёнка: Флорианский Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Холмогорова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Флорианский Иван Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.02.1871
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Флорианский Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.08.1872
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Флорианский Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно