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Афурин Андрей Константинович
Афурин Андрей Константинович
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Древо
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
10.07.1996
Пол
Мужской
Отец
Афурин Константин Владимирович
1971 г.р.
Мать
Афурина (Перебейнос) Елена Александровна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1996
Отец:
Афурин Константин Владимирович
Мать:
Афурина Елена Александровна
Омск
, город Омск, Омская область
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