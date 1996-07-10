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Афурин Андрей Константинович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

10.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1996

Отец: Афурин Константин Владимирович

Мать: Афурина Елена Александровна

Омск, город Омск, Омская область
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