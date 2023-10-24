Макарова Матрёна Антоновна
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1885 ст.
Сын: Макаров Иоан (Иван) Никитович
Отец ребёнка: Макаров Никита Макаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.
Отец ребёнка: Макаров Никита Макаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1888 ст.
Сын: Макаров Василий Никитович
Отец ребёнка: Макаров Никита Макаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Никита Макаров
деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно