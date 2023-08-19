Рубцова Варвара Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1853
Сын: Рубцов Андрей Филимонович
Отец ребёнка: Рубцов Филимон Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1855
Дочь: Рубцова Варвара Филимоновна
Отец ребёнка: Рубцов Филимон Васильевич
Рождение ребёнка
Между 21.10.1858 и 23.10.1858
Отец ребёнка: Рубцов Филимон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно