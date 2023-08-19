Рубцова Варвара Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова Варвара Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1853

Сын: Рубцов Андрей Филимонович

Отец ребёнка: Рубцов Филимон Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1855

Дочь: Рубцова Варвара Филимоновна

Отец ребёнка: Рубцов Филимон Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 21.10.1858 и 23.10.1858

Сын: Рубцов Яков Филимонович

Отец ребёнка: Рубцов Филимон Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Филимон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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