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Потопахин Семен Феофилактович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Потопахин Феофилакт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Извекова Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Потопахин Матвей Семенович

Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Потопахин Петр Семенович

Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ефросинья Семеновна

Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Потопахин Савва Семенович

Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потопахина Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно