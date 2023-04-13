Потопахин Семен Феофилактович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Потопахин Феофилакт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Извекова Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Потопахин Матвей Семенович
Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ефросинья Семеновна
Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Потопахин Савва Семенович
Мать ребёнка: Потопахина Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно