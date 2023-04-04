Резанцова (Филчакова) Праскевья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанцова (Филчакова) Праскевья Карпова

Место рождения

с. Черемашное Тускарского стану

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Черемашное Тускарского стану
Рождение ребёнка
?.05.1723

Сын: Резанцов Захар Романов

Отец ребёнка: Резанцов Роман Дементьев

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Рязанцев Степан Романов

Отец ребёнка: Резанцов Роман Дементьев

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Рязанцев Гаврила Романов

Отец ребёнка: Резанцов Роман Дементьев

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Янкова Евдокея Романова

Отец ребёнка: Резанцов Роман Дементьев

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Павлова Марфа Романова

Отец ребёнка: Резанцов Роман Дементьев

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанцов Роман Дементьев

Смерть
Неизвестно
Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область