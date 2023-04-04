Резанцова (Филчакова) Праскевья Карпова
Место рожденияс. Черемашное Тускарского стану
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Черемашное Тускарского стану
Рождение ребёнка
?.05.1723
Отец ребёнка: Резанцов Роман Дементьев
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Резанцов Роман Дементьев
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Резанцов Роман Дементьев
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Янкова Евдокея Романова
Отец ребёнка: Резанцов Роман Дементьев
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Павлова Марфа Романова
Отец ребёнка: Резанцов Роман Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно