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Рязанцев Степан Романов

Место рождения

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Резанцов Роман Дементьев

Мать: Резанцова Праскевья Карпова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Рязанцев Панкратий Степанов

Мать ребёнка: Рязанцева Евдокея Исаева

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Резанцов Алексей Степанов

Мать ребёнка: Рязанцева Евдокея Исаева

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Рязанцев Павел Степанов

Мать ребёнка: Рязанцева Евдокея Исаева

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанцова Акилина Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Евдокея Исаева

Смерть
1798
Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
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