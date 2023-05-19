Рязанцев Степан Романов
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
1753
Сын: Рязанцев Панкратий Степанов
Мать ребёнка: Рязанцева Евдокея Исаева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Резанцов Алексей Степанов
Мать ребёнка: Рязанцева Евдокея Исаева
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Рязанцева Евдокея Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанцева Евдокея Исаева
Смерть
1798