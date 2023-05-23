Шаповалова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалова Евдокия

Шаповалова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шаповалов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Шаповалов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова Воробьева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Шаповалов Василий

Смерть
Неизвестно