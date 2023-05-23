Шаповалова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шаповалов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Шаповалов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова Воробьева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Шаповалов Василий
Смерть
Неизвестно