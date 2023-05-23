Шаповалова Воробьева Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Воробьева Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаповалов Василий

Мать: Шаповалова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Шакун Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Борис Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Павел Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Анисимова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Никитович

Смерть
Неизвестно