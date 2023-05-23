Шаповалова Воробьева Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаповалов Василий
Мать: Шаповалова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Шакун Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воробьев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воробьев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Анисимова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Никитович
Смерть
Неизвестно