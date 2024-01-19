Васса Даниловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Матвей Павлович
Отец ребёнка: Павел Лазаревич
Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1782
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#354
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Лазаревич
Смерть
1766