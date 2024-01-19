Васса Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Даниловна

Васса Даниловна

Место рождения

Рыкуля, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1685 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыкуля, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Матвей Павлович

Отец ребёнка: Павел Лазаревич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1782
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#354
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Лазаревич

Смерть
1766
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close