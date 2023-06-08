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Копенкин Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Копенкин Федор Григорьевич

Мать: не указана

Смерть
1938