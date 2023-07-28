Ханча (Ханча (Галалу)) Любовь Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханча (Ханча (Галалу)) Любовь Афанасьевна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1914

Муж: Ханча Харлампий Георгиевич

Супруг(-а): Харлампий Георгиевич Неизвестно
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евгения Харлампиевна

Отец ребёнка: Ханча Харлампий Георгиевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Александра Харлампиевна

Отец ребёнка: Ханча Харлампий Георгиевич

Смерть
Неизвестно