Ханча (Ханча (Галалу)) Любовь Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1914
Супруг(-а): Харлампий Георгиевич Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евгения Харлампиевна
Отец ребёнка: Ханча Харлампий Георгиевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Александра Харлампиевна
Отец ребёнка: Ханча Харлампий Георгиевич
Смерть
Неизвестно